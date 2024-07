L’indiscrezione: Avellino, visite per Tribuzzi. Vicino Sounas. Stand-by per Costamagna

Diversi giorni fa vi avevamo parlato di alcune priorità dell’Avellino sul mercato. Un’operazione è stata completata, il trequartista Alessio Tribuzzi arriva a titolo definitivo dal Crotone e dopo il weekend farà le visite. Si avvicina Sounas, anche se c’è la concorrenza del Catania. Per il mediano Costamagna del Cerignola siamo in una fase di stand-by, il profilo piace molto. Intriga non poco il terzino sinistro Filippo Costa, per ora il Vicenza resiste ma l’Avellino insisterà.

Foto: Logo Avellino