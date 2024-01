L’indiscrezione: Avellino, oggi incontro per Starita. E Maisto va al Potenza

L’Avellino cerca ancora rinforzi: oggi l’incontro con il Monopoli per definire l’arrivo dell’attaccante Ernesto Starita, classe 1996, in scadenza di contratto con il suo attuale club. Intanto, è stata definita la cessione in prestito di Francesco Maisto, classe 2003, al Potenza, da lunedì il trequartista raggiungerà i suoi nuovi compagni.

Foto: logo Avellino Serie C