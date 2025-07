L’indiscrezione: Avellino-Marchisano, vertice per il via libera del Napoli

22/07/2025 | 18:01:46

L’Avellino continua a rafforzarsi in attesa del “Memorial Sandro Criscitiello”, sabato prossimo a Frosinone contro la Lazio. In questi minuti un vertice per ottenere il via libera dal Napoli, trattativa avanzata per il terzino destro Matteo Marchisano, classe 2004 rientrato dal prestito con la Cavese e pronto per un’esperienza in Serie B.

Foto: Instagram personale