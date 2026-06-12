L’indiscrezione: Avellino, i nomi per l’attacco. E le uscite

12/06/2026 | 23:55:56

L’Avellino cerca un paio di attaccanti, vi abbiamo anticipato il forte interesse per uno tra Artistico (che per ora la Lazio non vuole dare in prestito, piace anche al Padova) e Pecorino, ma è possibile che arrivi un profilo giovane. Piace molto Giulio Misitano, punta centrale classe 2006 di proprietà dell’Atalanta con un contratto in scadenza nel 2029. Per l’Avellino il potenziale di Misitano è enorme e continuerà a seguirlo. In uscita sia Patierno che Roberto Insigne.

foto sito spezia