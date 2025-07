L’indiscrezione: Avellino, è fatta per Marchisano dal Napoli. I dettagli

23/07/2025 | 14:13:04

Matteo Marchisano dal Napoli all’Avellino: ieri vi avevamo raccontato che eravamo entrati nel vivo per la definizione della trattativa. Possiamo aggiungere che poco fa sono stati trovati tutti gli accordi tra i club, il terzino destro classe 2004 si traferisce a titolo definitivo. Marchisano firmerà un biennale con opzione, siamo ormai allo scambio dei documenti e la firma arriverà tra stasera e domani. Marchisano è reduce da una positiva esperienza con la Cavese, può giocare su entrambe le fasce, in arrivo il premio del salto in Serie B.

Foto: insta personale