L’indiscrezione: Avellino, due nomi per l’attacco (anche Ambrosino) e due per il centrocampo

28/01/2026 | 00:27:19

L’Avellino lavora per chiudere un altro paio di operazioni tra centrocampo e attacco entro la chiusura della finestra invernale di calciomercato fissata per lunedì sera. Per il reparto offensivo i due nomi sono quelli di Ambrosino del Napoli e Novakovic della Reggiana (quest’ultimo autore di una grande prova proprio in questa stagione al “Partenio Lombardi”). Per Ambrosino c’è stato un importante inserimento dell’Avellino nelle ultime ore, il Napoli aveva un accordo con il Venezia che avrebbe deciso di non aspettare più. Vedremo gli sviluppi. A centrocampo l’idea è quella di portare in Irpinia uno tra Le Borgne del Como e Liteta del Cagliari.