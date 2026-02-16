L’indiscrezione: Avellino, conferme su D’Angelo. E c’è sempre Caserta

16/02/2026 | 11:04:25

L’Avellino si prepara a cambiare allenatore a partire dalla prossima trasferta di Reggio Emilia, l’esonero di Biancolino è stato deciso nella serata di ieri dopo la sconfitta contro il Pescara. Nella notte vi abbiamo fatto due nomi, quelli di Fabio Caserta e Luca D’Angelo. Entrambi sono stati esonerati all’inizio di questa stagione, rispettivamente da Bari e Spezia, con D’Angelo ci sono stati contatti nella prima mattinata e ci sono conferme sulle proiezioni che vi abbiamo dato ieri subito dopo mezzanotte. Ormai fuori dai giochi Pagliuca, mentre su Pecchia è stato fatto un sondaggio non approfondito.

Foto: sito Spezia