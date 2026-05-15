L’indiscrezione: Avellino-Ballardini verso la chiusura del rapporto

15/05/2026 | 11:13:47

Davide Ballardini ha fatto un grande lavoro ad Avellino e ha un eccellente rapporto con la proprietà. Ma si va verso la conclusione del rapporto, mancano soltanto gli annunci ufficiali. La strada è tracciata, Ballardini aveva firmato un contratto fino al 30 giugno, prendendo la squadra in una situazione delicata di classifica e portandola fino ai playoff. C’era stato qualche dialogo per un eventuale rinnovo, ma adesso si viaggia verso la chiusura del rapporto.

Foto: Instagram Sassuolo