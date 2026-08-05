L’indiscrezione: Aurelio, il Cagliari vicino al traguardo

05/08/2026 | 19:02:02

Giuseppe Aurelio è stato a lungo al centro del mercato, adesso il Cagliari ha messo le marce alte e si appresta a tagliare il traguardo. Non è una trattativa chiusa al cento per cento, ma ormai vicina alla definizione. Nelle ultime settimane Aurelio era stato seguito da due club di Serie B (Padova soprattutto e Pisa), c’erano stati lunghi dialoghi per un ritorno al Sassuolo che aveva avuto un paio di incontri con lo Spezia proprietario del cartellino. Ma adesso il Cagliari vuole chiudere e consegnare Aurelio a Pisacane.

Foto: Instagram Aurelio