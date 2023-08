L’indiscrezione: attaccante Inter, l’ora dell’affondo. Il sogno é uno

Un attaccante per l’Inter, è l’ora del l’affondo. Per la verità il sogno sarebbe quello di farne due, ma dovrebbe uscire Correa per almeno 15 milioni più bonus. L’Inter ha memorizzato la volontà di Balogun, un desiderio forte, adesso deve passare alla fase operativa con l’Arsenal. Gli inglesi non chiedono 50 milioni e neanche 40, ci vorrebbe una proposta da 30 abbondanti più bonus più percentuale da futura vendita. Su Balogun c’è il Monaco, ma le preferenze dell’attaccante sono chiare e ora bisogna uscire allo scoperto. Il nome di Taremi resiste da giorni per quel famoso sogno di farne due, ma serve l’uscita di Correa. Per Taremi servono 30 milioni a 11 scarsi dalla scadenza, c’è concorrenza Tottenham e non sarebbe un affare per un 31enne forte ma con il contratto breve. Balogun sarebbe un investimento importante e consentirebbe di aspettare per fare la famosa quarta punta. Beto resta sullo sfondo, il preferito è sempre Balogun. L’Inter sta studiando una proposta a colpo sicuro, che non possa deludere l’Arsenal. E occhio sempre a Zapata, non nelle prossime ore ma in base alle decisioni che prenderà l’Atalanta sul suo futuro.

Foto: Instagram Balogun