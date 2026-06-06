L’indiscrezione: Atalanta, quando può arrivare l’annuncio di Sarri

06/06/2026 | 23:59:26

L’Atalanta ha scelto Maurizio Sarri come vi abbiamo anticipato in tempi non sospetti. Per l’annuncio bisogna solo aspettare solo la burocrazia e gli aspetti formali, è possibile che si vada oltre questo weekend ma è una situazione da monitorare h24. Il giorno giusto potrebbe essere tra mercoledì e venerdì della prossima settimana. Sarri ha firmato un contratto biennale con opzione pur un ingaggio complessivo di 6 milioni netti più bonus legati al rendimento.

Foto: X Lazio