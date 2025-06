L’indiscrezione: Atalanta, offerti 17 milioni più bonus per Sulemana

20/06/2025 | 13:16:20

L’Atalanta non ha a casa offerte per Lookman, confermiamo come il Napoli non si sia materializzato e difficilmente accadrà, ma nel frattempo pensa anche al mercato in entrata. Juric ha indicato il nome di Kamaldeen Sulemana, esterno offensivo ghanese classe 2002, una delle poche note liete della sua negativa esperienza al Southampton. La richiesta è di 20 milioni più bonus, la proposta di 17 più bonus, ci sono stati contatti anche nella tarda serata di ieri e il desiderio è quello di avvicinarsi alla definizione dell’operazione. Foto: sito ufficiale Southampton