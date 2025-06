L’indiscrezione: Asllani non è nella lista della Fiorentina

12/06/2025 | 23:40:56

Kristjan Asllani non ha voluto parlare del suo futuro, si esprimerà dopo il Mondiale per Club che vedrà l’Inter in campo nei prossimi giorni. Di sicuro il centrocampista classe 2002 ha dato grande professionalità e impegno nella sua avventura nerazzurra, poi le scelte potranno anche essere reciprocamente diverse. Una cosa va chiarita: negli ultimi giorni Asllani è stato accostato alla Fiorentina, ma non ci sono conferme e sembra la solita pista fantasiosa.

Foto: Instagram Asllani