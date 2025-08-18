L’indiscrezione: Asllani-Bologna, avanti a oltranza

18/08/2025 | 23:43:00

Cinque giorni fa, era il 13 agosto, vi abbiamo svelato a sorpresa i contatti diretti tra Inter e Bologna per Krstjan Asllani, centrocampista albanese in uscita dai nerazzurri. In quei giorni si parlava solo del Torino, nelle settimane precedenti Asllani era stato accostato a diversi club, ma il contatto diretto ha rappresentato la prima – vera – potenziale svolta. I due club stanno parlano per arrivare alla definizione, l’Inter valuta Asllani 15-16 milioni più bonus, ma potrebbe chiudere per 8-10 più una congrua percentuale da futura vendita oppure un po’ di bonus. In contemporanea Bologna e Asllani stanno perfezionando gli accordi, siamo sulla strada giusta per arrivare all’intesa totale.

Foto: X Inter