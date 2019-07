L’Ascoli si appresta ad abbracciare Gianluca Scamacca. Un colpo di assoluto spessore per il club marchigiano, un’operazione chiusa e che vi abbiamo anticipato. L’attaccante classe ’99 si trasferisce all’Ascoli in prestito dal Sassuolo, il suo arrivo in città è atteso per domani, poi sabato svolgerà le visite con il suo nuovo club.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo