L’indiscrezione: Arzignano, c’è Lamine Fofana per il centrocampo

L’Arzignano cerca un centrocampista affidabile per la SerieC e lo ha ormai individuato. Trattativa in stato avanzato per Lamine Fofana, ivoriano classe 1998, la sua ultima esperienza con la Triestina si è conclusa la scorsa estate. Adesso c’è la concreta possibilità di ripartire dall’Arzignano, mancano pochi dettagli prima della firma.

Foto: logo Arzignano