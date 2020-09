L’indiscrezione: Arezzo, in arrivo Sportelli e Gilli dal Torino

L’Arezzo ha definito in questi minuti una doppia operazione con il Torino. Si tratta di Moris Sportelli, difensore centrale classe 2000 che rientra in granata dopo l’esperienza alla Pro Vercelli e di Filippo Gilli, terzino destro classe 2000 che ha terminato l’esperienza in prestito con l’Alessandria.

Foto: sito ufficiale Toro