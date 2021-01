Colpo dell’che vuole rinforzarsi non poco in questa sessione di mercato. Dopo le indiscrezioni di ieri , ci sono gli accordi con il Catanzaro per il centrocampista, classe 1993, nelle prossime ore il suo arrivo in Toscana. L’operazione è importante, a titolo definitivo, Altobelli firmerà un contratto di due anni e mezzo.