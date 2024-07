Mirko Antonucci è sempre più vicino al Cesena, a conferma di quanto vi abbiamo raccontato pochi giorni fa. La Reggiana ci ha riprovato, ma il club romagnolo è in chiaro vantaggio e sta laborando per chiudere. Ricordiamo che Antonucci è tornato allo Spezia dopo il prestito di Cosenza: in queste ore il Cesena ha consolidato la pole, ora serve chiudere.

Foto: twitter Cesena