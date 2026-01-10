L’indiscrezione: Anjorin offerto al Cagliari, ci sono dubbi. E su Prati…

10/01/2026 | 20:20:44

Tino Anjorin non è intoccabile in casa Torino, nelle ultime ore è stato proposto al Cagliari. Il club di Giulini ha memorizzato, le qualità tecniche dell’ex Empoli non sono in discussione, ma ci sono perplessità sulle sue condizioni alla luce dei numerosi infortuni. Il Torino vuole trovare una strada per provare ancora a prendere Prati (altro obiettivo, come già svelato, è Belahyane) e ve ne avevamo parlato in esclusiva il 23 dicembre, ma il Cagliari non è troppo convinto – almeno in queste ore – di cedere il suo centrocampista.

Foto: Instagram Torino