L’indiscrezione: Andreoletti-Benevento, solo conferme. Incontro positivo e base di accordo

Matteo Andreoletti si avvia a diventare il nuovo allenatore del Benevento. In giornata c’è stato l’incontro che vi avevamo anticipato tra il tecnico in uscita dalla Pro Sesto, il presidente Vigorito e il nuovo direttore sportivo Carli. Incontro positivo con base di accordo per almeno due anni con possibile opzione. Il Benevento ripartirà da Andreoletti per un programma che prevede inevitabilmente la necessità di tornare subito in Serie B.

Foto: sito Benevento