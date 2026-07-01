L’indiscrezione: Andrea Natali, il Cagliari continua a informarsi

01/07/2026 | 22:20:29

In pista dal 2 giugno, come vi abbiamo raccontato in esclusiva, il Cagliari continua a informarsi su Andrea Natali, difensore centrale classe 2008 di proprietà del Bayer Leverkusen. A quei tempi il Cagliari stava lavorando in sinergia con il Napoli, primo club ad agire per il figlio d’arte. Solo che il Napoli, pur apprezzandolo, deve fare almeno un’uscita. Nel frattempo si è informata l’Atalanta, ma nelle ultime ore il Cagliari è tornato a chiedere informazioni su Natali, un profilo giovane e di prospettiva che evidentemente intriga.

Foto: Instagram Natali