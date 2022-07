Doppio colpo in arrivo per l’Ancona. Siamo in dirittura con il Napoli per il prestito del terzino destro Francesco Mezzoni, 22 anni, un buon innesto per la fascia. E mancano gli ultimi dettagli per il trequartista-esterno offensivo Alessio Di Massimo, 26 anni, ex Pescara e Triestina, in uscita dalla Pistoiese.

Foto: Sito Pistoiese