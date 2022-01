Sofyan Amrabat può lasciare la Fiorentina nelle prossime ore. E c’è una trattativa impostata con il Tottenham che sta entrando nel vivo proprio in questi minuti. C’è il via libera della Fiorentina che farebbe incassare non meno di 13-15 milioni a fronte di un investimento da circa 20 milioni per strapparlo al Verona. Il profilo piace a Conte, l’operazione può concretizzarsi.

FOTO: twitter fiorentina