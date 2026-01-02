L’indiscrezione: Ambrosino al Venezia, chiusura la prossima settimana

02/01/2026 | 17:45:58

Giuseppe Ambrosino ripartirà dal Venezia. L’attaccante lascerà il Napoli per andare a giocare in prestito con diritto di riscatto rinnovabile in caso di promozione in Serie A. Battuta la concorrenza di diversi club, mezza Serie B in fila (anche il Mantova), il ds Angelozzi che avrebbe voluto ripetere a Cagliari l’operazione fatta ai tempi del Frosinone. Ma il Venezia è arrivato primo, giocherà con il 3-5-2 oppure con il 3-4-2-1, quindi Ambrosino avrà spazio e visibilità accanto a Yeboah e Adorante per confermare il suo talento. La chiusura è prevista per la prossima settimana, il Venezia intanto troverà una sistemazione a Fila che non è troppo convinto della Juve Stabia.

Foto: sito Napoli