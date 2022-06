Massimiliano Alvini lo ha allenato a Reggio Emilia e lo vorrebbe anche a Cremona. Stiamo parlando di Augustus Kargbo, 23 anni ad agosto, attaccante di proprietà del Crotone. Per Kargbo l’ultima è stata una stagione sfortunata per la retrocessione della squadra rossoblù, ma le sue qualità non possono essere essere in discussione. E la Cremonese potrebbe affondare.

Foto: Gazzetta di Reggio