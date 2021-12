L’indiscrezione: Alvarez-Manchester United, summit il 3 gennaio. L’agente è in Europa

Fernando Hidalgo, agente di Julian Alvarez, è in Europa per un giro che toccherà anche Italia e Spagna. Ma intanto è già stato fissato un appuntamento con il Manchester United per lunedì prossimo 3 gennaio. Se verrà confermata l’intenzione di pagare la clausola da 25 milioni di dollari più tasse, l’attaccante del River Plate spiccherà il volo verso la Premier. La richiesta è di un pagamento in un’unica dilazione: tutti i club fortemente interessati al classe 2000 hanno preso tempo, il Manchester United ha invece fissato il summit per andare alla definizione. E si spiega così il blitz di Hidalgo in Europa, sono giorni decisivi per il futuro di Julian Alvarez. FOTO: Twitter Alvarez