Il mercato di Serie D è in fermento, l’Altamura (capolista del girone H) ha chiuso un’operazione in entrata. È in arrivo dall’Adriese il centrocampista offensivo Simone Pagni, classe 2004, alle spalle esperienze con Lazio, Cosenza e Reggina. Adesso una nuova chance in Puglia, dopo 12 presenze con l’Adriese.