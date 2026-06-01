L’indiscrezione: Allegri-Napoli, lavori in corso per liberarlo

01/06/2026 | 21:40:34

I legali di Massimiliano Allegri stanno lavorando con il Milan per liberarlo nel più breve tempo possibile. Questa settimana è importante per trovate tutti gli accordi e per confermare quanto vi abbiamo anticipato giovedì scorso subito dopo le 13. Allegri ha un altro anno di contratto con il Milan, potrebbe rinunciare almeno alla mensilità di giugno, in ogni caso c’è il desiderio di arrivare a una quadratura senza ulteriori beghe. Un‘intesa che ovviamente anche il club rossonero vuole raggiungere al più presto senza lungaggini per liberarsi di un contratto pesante.

Foto: sito Milan