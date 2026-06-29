L’indiscrezione: Allegri-Milan, risoluzione firmata alle 16. Ora solo Napoli

29/06/2026 | 18:52:40

Massimiliano Allegri ha firmato alle ore 16 la risoluzione del contratto che lo avrebbe ancora legato al Milan. Adesso è libero di firmare per il Napoli, confermando la nostra esclusiva di oltre un mese fa (era il 28 maggio) quando il club di De Laurentiis aveva deciso di virare decisamente su Allegri, uscendo definitivamente dalla trattativa con Vincenzo Italiano. Adesso non si tratta che aspettare il classico annuncio social di ADL.

foto sito milan