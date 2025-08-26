L’indiscrezione: Allegri insiste (quattro giorni dopo) per Rabiot al Milan

26/08/2025

Max Allegri vuole Adrien Rabiot. Tutto questo in previsione di un’uscita a centrocampo, Musah indiziato, ma anche nel caso in cui non dovesse verificarsi. Perché gli serve una mezzala con quelle caratteristiche, capace di inserirsi per dare un cambio di passo a quel reparto. Quattro giorni fa, era il 22 agosto, vi avevamo anticipato il sondaggio Napoli ma senza dimenticare il Milan che infatti ci sta pensando anche in queste ore. Rabiot è in rotta di collisione con l’Olympique Marsiglia, vedremo se almeno in questo caso l’allenatore rossonero verrà accontentato all’interno di un’estate non semplice.

Foto: Instagram Marsiglia