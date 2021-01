L’indiscrezione: Alessio Luiso, figlio d’arte, firma per il Frosinone

Si chiama Alessio Luiso, è figlio del mitico Pasquale a lungo grande protagonista anche in Serie A. Il suo futuro sarà a Frosinone, come si intuisce dalla foto, operazione completata. Alessio è un attaccante esterno classe 2002 dalle buone qualità tecniche e con un futuro che può diventare importante. Frosinone tappa significativa per crescere ancora.

Foto: alfredopedulla.com