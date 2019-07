L’indiscrezione: Alderweireld-Roma, si entra nel vivo. E Mancini…

La Roma fa sul serio per Toby Alderweireld, difensore in scadenza nel 2020 con il Tottenham. Dopo quando anticipato da Sportitalia, arrivano ulteriori conferme: il centrale belga è un obiettivo concreto del club giallorosso, nelle prossime ore si entrerà nel vivo per un’operazione che la società capitolina vuole portare fino in fondo. Ma la Roma cerca anche un altro specialista dopo la cessione di Manolas, ecco perché in lizza resta sempre Gianluca Mancini, da tempo sul taccuino di Petrachi, ma l’Atalanta vuole prima risolvere la vicenda Castagne, in scadenza di contratto e corteggiato dal Crystal Palace.

Foto: NewsNow