L’indiscrezione: Ahanor al Chelsea, è fatta. Le cifre
27/08/2026 | 16:40:09
Honest Ahanor al Chelsea: è fatta. Possiamo rivelarvi in esclusiva le cifre dell’accordo per il trasferimento del difensore classe 2008 alla corte di Xabi Alonso. L’Atalanta incasserà 47-48 milioni di euro, una cifra importantissima che consentirà di organizzare il mercato in questi ultimi giorni. Adesso gli ultimi passaggi formali burocratici con la partenza di Ahanor per Londra: dopo Palestra, il Chelsea chiude anche Ahanor. E c’è l’ipotesi di un prestito a un altro club.
Foto: Instagram Atalanta