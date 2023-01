L’indiscrezione: Agostinelli al Cosenza, incontro per chiudere

Vittorio Agostinelli viaggia verso il Cosenza. Nei prossimi minuti ci sarà un incontro per arrivare agli accordi definitivi: operazione in prestito con diritto di riscatto, Il centrocampista classe 2002 lascerà la Reggina, è sul punto di trasferirsi in un altro club calabrese con il placet della Fiorentina proprietaria del cartellino.

Foto: Instagram Agostinelli