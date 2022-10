L’indiscrezione: Aglietti, per ora è no al Cosenza. Dionigi, avanti senza fiducia

Alfredo Aglietti non ha dato aperture al Cosenza che gli ha offerto un contratto, anche importante, fino al 30 giugno 2024. Un anno e mezzo senza opzioni, indipendentemente dall’esito della stagione. Aglietti ci ha pensato, nel pomeriggio ha detto no, vedremo se sarà una decisione definitiva, ma per il momento nessuna apertura. E così il Cosenza andrà avanti con Davide Dionigi, almeno fino alla gara di sabato contro il Frosinone. Senza fiducia, ma andrà avanti.

