L’indiscrezione: Aglietti-Brescia, i termini economici dell’accordo

Alfredo Aglietti percepirà 100 mila euro netti da qui al 30 giugno: è quanto ha concordato con il presidente Cellino nella giornata di ieri, al suo fianco avrà il vice Cesar. È probabile che venga inserita un’opzione rinnovo anche in caso di salvezza, non in caso di raggiungimento dei playoff. A quel punto l’ingaggio dell’allenatore toscano nel prossimo luglio salirebbe da 100 a 180-190 mila euro. Aglietti torna in pista dopo aver detto no al Cosenza e dopo essere stato scartato dal Venezia per una questione di scarsa conoscenza della lingua inglese, passaggio fondamentale con tanti stranieri in gruppo e che poi ha portato all’arrivo di Vanoli.

Foto: Sito Reggina