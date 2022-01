L’indiscrezione: Aebischer-Samp, i motivi delle frenata

Michel Aebischer è un buon centrocampista, classe 1997, che ha dimostrato in più occasioni le sue qualità con lo Young Boys. È stato due volte vicino alla Sampdoria: la scorsa estate e poi i contatti sono ripresi qualche settimana fa, c’era una distanza tra domanda (3,5 milioni) e offerta (2,5) ma la trattativa era in piedi. A fare la differenza l’infortunio di Aebischer che ha riportato la frattura alla fronte dopo aver subito una gomitata. Ora siamo in pieno stand-by che sottintende probabilmente la volontà di rinviare alla prossima estate il suo sogno di giocare in Serie A.

Foto: Twitter Svizzera