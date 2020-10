Un mercato in ritardo, Fazio obiettivo per la difesa, Vieira verso l’Hellas e Adrien Silva in arrivo dal Leicester. Era sempre lui l’obiettivo di Ranieri per il centrocampo della Sampdoria. Ormai ci siamo, il via libera è in arrivo. Si tratta di un rinforzo sulla carta importante, pronto un contratto biennale.

Foto: logo Sampdoria