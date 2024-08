Yacine Adli va alla Fiorentina, pronto per le visite mediche. Gli accordi con il Milan sono stati perfezionati negli ultimi minuti, queste le cifre definitive: prestito oneroso di 1,5 milioni, diritto di riscatto fissato a 10 milioni più percentuale del 10 per cento sulla plusvalenza da eventuale futura rivendita. Per Palladino un prezioso rinforzo a centrocampo.

Foto: Twitter Milan