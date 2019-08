L’indiscrezione: Adebayor, il Lecce mai interessato

Nelle scorse ore è circolato il nome di Emmanuel Adebayor per l’attacco del Lecce. L’ex Arsenal, classe ’84, attualmente è svincolato dopo l’esperienza al Basaksehir, ma secondo le informazioni in nostro possesso non ci sono margini per un suo arrivo in Salento. Il Lecce non è mai stato interessato ad Adebayor, il club giallorosso ora aspetta l’annuncio di Rispoli e Farias, si dedicherà a qualche uscita e poi penserà eventualmente ad un altro attaccante.

Foto: Fanatik