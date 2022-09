L’indiscrezione: Acerbi-Inter, è fatta. I dettagli

Francesco Acerbi sarà un nuovo difensore dell’Inter. Era prevedibile che saremmo arrivati all’ultima giornata per sbloccare questa telenovela, su precisa richiesta di Simone Inzaghi. Il veto iniziale di Zhang si è trasformato in un via libera già nella tarda mattinata, al punto che siamo allo scambio dei documenti. Possiamo dare anche le cifre: Acerbi andrà all’Inter in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni. La Lazio aveva già dato il placet, Inzaghi si prepara ad accogliere il difensore che aveva chiesto con forza negli ultimi giorni.

Foto: Instagram acerbi