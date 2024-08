Nessun trasferimento in questa sessione di calciomercato per Victor Lindelof. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il difensore svedese non ha preso in considerazione le manifestazioni di interesse ricevute e resterà ai Red Devils. Lindelof, in scadenza a giugno 2025, deciderà autonomamente il proprio futuro a partire dal prossimo gennaio.

Foto: sito United