Lindelof: “È un inizio eccellente per noi”

15/06/2026 | 10:17:01

Lindelof, difensore della Svezia, non ha nascosto la sua felicità per i primi tre punti conquistati al Mondiale: “Sono molto contento. È fantastico iniziare un torneo in questo modo, soprattutto se si parla di un grande Mondiale. È un inizio eccellente per noi. Nel primo tempo abbiamo controllato il ritmo e il possesso palla. Nella ripresa abbiamo controllato gli spazi senza palla. Quando giochi con intensità e rimani compatto per difendere il vantaggio, alla fine loro perdono il pallone e noi abbiamo creato spazi per lanciare pericolosi contropiedi. Penso che abbiamo gestito la partita alla perfezione, sia con che senza palla, e sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto“.

Foto: X Svezia