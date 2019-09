Lindelof dopo il rinnovo: “Ora voglio vincere trofei e riportare lo United dove merita”

Dopo il rinnovo con il Manchester United fino al 2024 (con opzione per un’ulteriore stagione), Victor Lindelof ha rilasciato le seguenti parole al sito ufficiale dei Red Devils: “Dal giorno in cui sono arrivato allo United, mi sono sentito come a casa. Sono cresciuto notevolmente sia come giocatore che come persona negli ultimi due anni e per questo sono grato a tutti i membri del club per il loro aiuto e supporto. Il mio obiettivo ora è aiutare la squadra a vincere trofei e ripagare i tifosi per il loro supporto. So che tutti nel club condividono questa visione e daranno il massimo per riportare il Manchester United dove merita”, ha chiuso Lindelof.

Foto: sito ufficiale Manchester United