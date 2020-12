L’incrocio Pioli-Inzaghi: la sfida del destino dopo quel passaggio del testimone nel 2016

Stasera si sfidano Stefano Pioli e Simone Inzaghi, rispettivamente allenatori di Milan e Lazio. Nel 2016 sulla panchina dei biancocelesti ci fu una staffetta fra i due: all’indomani del derby perso dalla Lazio il 3 aprile, Pioli venne esonerato e al suo posto subentrò l’attuale allenatore della squadra capitolina, all’epoca tecnico della Primavera. Nella stagione precedente Pioli riuscì nell’impresa di arrivare terzo in campionato, portando la squadra ai preliminari di Champions League (non andò bene contro il Bayer Leverkusen, che rimontò nella sfida di ritorno vincendo 3-0), ma l’anno successivo si rivelò più difficoltoso a partire dal ritiro estivo. Quel passaggio di consegne fu un crocevia per i due: Pioli qualche mese dopo andò all’Inter, per poi passare alla Fiorentina, dove visse due stagioni con un alto carico emotivo (dovette gestire un gruppo scosso dalla tragedia della morte di Astori), e infine arrivare al Milan; Inzaghi doveva essere un traghettatore e a fine stagione sembrava dover prendere la strada di Salerno. Dopo una serie di colloqui con altri tecnici, Lotito scelse Bielsa, ma l’argentino non sbarcò mai a Formello. Ora entrambi gli allenatori sono due pilastri per i rispettivi club.

Foto: Tanopress