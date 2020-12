L’impresa del Brentford: in semifinale di Coppa di Lega inglese per la prima volta in 131 anni di storia

Un gol di Joshua Dasillva ha fatto la storia del Brentford, club di seconda divisione inglese, che ieri ha sconfitto per 1-0 il Newcastle nei quarti di finale di Coppa di Lega. La squadra, lo scorso anno, ha sfiorato la promozione in Premier League, inchinandosi soltanto al Fulham nella finale dei playoff. Attualmente, i ragazzi allenati dal danese Thomas Frank sono quarti in Championship, in piena lotta per la promozione anche quest’anno. Una stagione impreziosita dal raggiungimento di un traguardo storico.

Foto: Twitter Joshua Dasilva