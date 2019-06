L’Imolese non può garantire l’iscrizione al prossimo campionato: il comunicato

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, l’Imolese ha informato che per i problemi relativi ai lavori dello stadio Romeo Galli, potrebbe non iscriversi al prossimo campionato:

“Imolese Calcio comunica che la società AreaBlu s.p.a., nella persona del Direttore Generale CARMELO BONACCORSO, non ha rilasciato autorizzazione ad effettuare i lavori di adeguamento dello Stadio Romeo Galli non tenendo fede agli accordi presi in molteplici occasioni con l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco Manuela Sangiorgi e degli Assessori Maurizio Lelli prima e Massimiliano Minorchio in seguito, del Segretario Generale del Comune di Imola Andrea Fanti, del Dirigente Stefano Mirri, degli architetti Marino e Contavalli e del signor Bonaccorso stesso.

Disatteso quanto dichiarato nei tempi necessari al fine di poter permettere alla nostra società di effettuare, tra l’altro a proprie spese, i lavori di adeguamento entro i termini richiesti dalla F.I.G.C., ad oggi Imolese Calcio non può garantire l’iscrizione al prossimo campionato.

La società si riserva ogni azione a tutela dei propri interessi”