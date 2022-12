Lillian e Marcus Thuram nella storia dei Mondiali: entrambi in finale

Lillian Thuram, padre di Marcus Thuram, giunse in finale di Coppa del Mondo con la sua Francia addirittura due volte, sia nel 1998 che nel 2006, quando perse contro l’Italia. Percorso simile anche per il figlio di Lillian, Marcus, giocatore nel mirino dell’Inter da tempo, che ha strappato un biglietto per la finale del Mondiale di domenica pomeriggio contro l’Argentina di Lionel Messi. I due Thuram sono l’unica coppia padre e figlio a essere approdata in finale, prima di loro nessuno aveva eguagliato questo particolare record. Avranno sicuramente qualcosa da raccontare ai loro nipoti, avendo disputato, sommando le finali del padre e quelle del figlio, ben 3 finali di un Mondiale in due.

Foto: Twitter Lillian Thuram