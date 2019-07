Lille, parla il direttore generale: “Pepé? Le conversazioni sono aperte”

Il direttore generale del Lille, Marc Ingla, è intervenuto oggi in conferenza stampa soffermandosi anche sul futuro di Nicolas Pepé (obiettivo del Napoli, come raccontato, ma non solo): “Pepé ha appena finito la Coppa d’Africa, ora deve riposare un po’. Per il resto, le conversazioni sono aperte. Per quel che riguarda Leao, ci sono molti club interessati ma non posso dire di più, mi dispiace”.

Foto: sito ufficiale Lille